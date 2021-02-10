Пабло Мартинес
№4
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1989 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
Ним
1 : 3
Ницца
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ним
1
Ницца
3
был в запасе