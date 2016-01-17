Валентин Лавинье
№9
Нападающий
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Команда
Конкарно
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 июня 1994 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0
Монако
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4
Труа
1
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе