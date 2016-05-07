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Папе Пайе
№2
Защитник
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Команда
Сошо
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 мая 1990 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2015/2016
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 43'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 43' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
1
Лорьян
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
4 : 3
Генгам
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
4
Генгам
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Монпелье
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
1
Монпелье
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2
Лорьян
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Лорьян
0
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
был в запасе
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4
Труа
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
43'
43'
43'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
3
Бордо
2
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
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