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Весли Лаутоа
№6
Защитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 авг. 1987 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Дижон
1 : 5
Метц
83'
83'
83'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
87'
87'
87'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
61'
61'
61'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
66'
66'
66'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Ланс
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 26'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 26' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 9 тур
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