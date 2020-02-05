Бабакар Гуйе
№27
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
31 дек. 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:45
Байер
1 : 0
Падерборн
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
1
Падерборн
0
был в запасе