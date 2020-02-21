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Йоанн Кур
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1990 (31) год
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
23'
23'
23'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
7'
7'
7'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
7'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
28'
28'
28'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
4
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
85', 29'
85', 29'
85', 29'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
85', 29'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
90'
90'
90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
28'
28'
28'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ним
3
Брест
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 4 тур
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 3 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Брест
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 1 тур