Адам Надь №16 Полузащитник Подписаться

Команда Бристоль Сити

Гражданство Венгрия

Дата рождения 17 июня 1995 (25) лет

Рост 175

В первом же сезоне впечатлил за «Ференцварош» и привлек внимание. Но отказался куда-либо уходить: «Я еще молод, не пойду просто за деньгами». Позже перебрался в «Болонью», оттуда – в «Бристоль Сити».