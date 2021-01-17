Амир Ррахмани
№33
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Косово
Дата рождения
24 февр. 1994 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Верона
60'
60'
60'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
22'
22'
22'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Интер
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1
Интер
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
Ювентус
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Наполи
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04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур