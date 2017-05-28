Тиаго Хавьер
№14
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 дек. 1983 (37) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Лорьян
0
Труа
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Труа
2
Лорьян
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал