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Буна Сарр
№20
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
31 янв. 1992 (29) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Бавария
5 : 2
Аугсбург
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5
Аугсбург
2
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Бавария
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2
Бавария
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
6
Боруссия
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Бавария
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2
Бавария
1
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Бавария
2 : 0
Байер
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2
Байер
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Бавария
3
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4
Боруссия
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
Бавария
3 : 3
Арминия
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3
Арминия
3
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 21 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:00
Герта
0 : 1
Бавария
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Бавария
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Аугсбург
0 : 1
Бавария
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0
Бавария
1
был в запасе
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
Унион
1 : 1
Бавария
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Унион
1
Бавария
1
был в запасе
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