Джордж-Кевин Н'Куду
№19
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур