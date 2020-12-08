Сомалья (Вергитон Калмон)
№7
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 сент. 1988 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
Динамо
1 : 0
Ференцварош
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Ференцварош
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Ференцварош
0 : 3
Барселона
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ференцварош
0
Барселона
3
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
Ювентус
2 : 1
Ференцварош
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ювентус
2
Ференцварош
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 23:00
Ференцварош
1 : 4
Ювентус
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Ференцварош
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
12'
12'
12'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур