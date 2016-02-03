Вилльям Матеус
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 апр. 1990 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 2
Генгам
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1
Генгам
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
4
Тулуза
0
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Труа
0 : 3
Тулуза
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Тулуза
2 : 0
Ницца
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Генгам
2 : 0
Тулуза
38'
38'
38'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Генгам
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Монпелье
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Тулуза
1 : 2
Анжер
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1
Анжер
2
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
Тулуза
2 : 1
Сент-Этьен
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур