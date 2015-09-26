Максим Спано
№2
Защитник
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Команда
Гренобль
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 окт. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:00
Бастия
3 : 0
Тулуза
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бастия
3
Тулуза
0
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1
Марсель
1
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Ренн
3 : 1
Тулуза
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3
Тулуза
1
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе