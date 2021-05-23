Серу Гирасси
№18
Нападающий
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ренн
2 : 0
Ним
25'
25'
25'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
25'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 1
Ренн
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Ренн
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
71'
71'
71'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
71'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 54' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 54' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
90'
90'
90'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
90'
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
1 : 0
Нант
43'
43'
43'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
75'
83'
75'
83'
75'
83'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
75'
83'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
89'
89'
89'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
89'
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
78'
78'
78'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
78'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
57'
57'
57'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
90'
90'
90'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур