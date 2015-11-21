Алексис Араужо
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Труа
1 : 1
Лилль
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1
Лилль
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур