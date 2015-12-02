Яу Йебоа
№14
Полузащитник
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Команда
Твенте
Гражданство
Гана
Дата рождения
28 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Бастия
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1
Бастия
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 13 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0
Лилль
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
Лилль
1 : 2
Марсель
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе