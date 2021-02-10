Александре Менди
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
Кан
0 : 1
ПСЖ
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кан
0
ПСЖ
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала