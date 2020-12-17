Исламбек Куат
№20
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
12 янв. 1993 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
38'
38'
38'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
9'
9'
9'
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
61'
61'
61'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур