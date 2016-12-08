Жульен Веркаутерен
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
12 янв. 1993 (28) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Ницца
2 : 1
Краснодар
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ницца
2
Краснодар
1
был в запасе