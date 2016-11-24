Веллисон Маллманн
№42
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Сельта
1 : 1
Стандард
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сельта
1
Стандард
1
был в запасе