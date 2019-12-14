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Готье Льорис
№17
Защитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июля 1995 (25) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
60'
60'
60'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
3
Анжер
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1
Ницца
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур