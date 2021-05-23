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Йоан Кардиналь
№30
Вратарь
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 марта 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Лион
2 : 3
Ницца
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ницца
3
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Ницца
0 : 2
Страсбур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0
Страсбур
2
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Ницца
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
2
Ницца
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Ницца
3 : 1
Монпелье
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Монпелье
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
был в запасе
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