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Муез Хассен
№1
Вратарь
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Команда
Брест
Гражданство
Тунис
Дата рождения
5 марта 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Брест
0 : 2
ПСЖ
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0
ПСЖ
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе