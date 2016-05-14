Робин Маулун
№42
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 нояб. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 40' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
минуты: 40' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе