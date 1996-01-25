Милан Гайич
№2
Защитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 янв. 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур