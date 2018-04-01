Эрве Базиль
№20
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Гаити
Дата рождения
18 марта 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Кан
1 : 3
Монпелье
29'
29'
29'
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
1
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Кан
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3
Кан
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
1
Кан
0
был в запасе
04.03.2018 04 марта 2018 вс 17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
04.03.2018 04 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Страсбур
0
был в запасе
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Кан
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
Кан
1 : 1
Ницца
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 18:00
Монако
2 : 0
Кан
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
Кан
0 : 2
Анжер
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
0
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
Кан
0 : 1
Сент-Этьен
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Кан
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Кан
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 1 тур