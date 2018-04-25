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Жордан Леборнье
№19
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 сент. 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
25.04.2018
25 апр. 2018
ср
19:45
Кан
0 : 0
Тулуза
25.04.2018
25 апр. 2018
ср
19:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
0
Тулуза
0
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
Кан
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Метц
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1
Метц
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 1
Сент-Этьен
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Кан
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Кан
0
был в запасе