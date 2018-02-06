Жордан Адеоти
№18
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Бенин
Дата рождения
12 марта 1989 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 20:30
Осер
0 : 3
Лез Эрбье
52'
52'
52'
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Осер
0
Лез Эрбье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала