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Поль Реле
№30
Вратарь
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
был в запасе
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ницца
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе