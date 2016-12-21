Поль Реле
№30
Вратарь
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
был в запасе
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ницца
0
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе