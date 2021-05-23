Валентин Ронье
№21
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 дек. 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
22'
22'
22'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
55'
55'
55'
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 35 тур
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 40' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 40' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
45'
45'
45'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 24 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 44'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 1' - 44' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
61'
61'
61'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
63'
63'
63'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
75'
14'
75'
14'
75'
14'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
75'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 21:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
54'
54'
54'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 12 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
73'
73'
73'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур