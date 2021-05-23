Лео Дюбуа №14 Защитник Подписаться

Команда Лион

Гражданство Франция

Дата рождения 14 сент. 1994 (26) лет

Рост 178

Его отец из Ливана был усыновлен в 13 месяцев французской парой. А его братья связаны с кинематографом: один – режиссер 3D-фильмов, другой – актер.