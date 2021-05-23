Юссуф Сабали
№20
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
5 марта 1993 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Ланс
89'
89'
89'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
89'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Ланс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
75'
75'
75'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
54'
54'
54'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур