Томас Винсенсини
№1
Вратарь
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 сент. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Бастия
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Бастия
0
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Бастия
2 : 0
Лорьян
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2
Лорьян
0
был в запасе
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:00
Бастия
-:-
Лион
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
-
Лион
-
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 20:00
Бастия
0 : 1
Лилль
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0
Лилль
1
был в запасе
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Бастия
0 : 0
Сент-Этьен
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Монако
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1
Монако
1
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Тулуза
4 : 1
Бастия
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4
Бастия
1
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Бастия
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2
Бастия
1
был в запасе
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Ницца
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Монако
5 : 0
Бастия
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
5
Бастия
0
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Бастия
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1
Бастия
1
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 2
Анжер
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1
Анжер
2
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1
Генгам
0
был в запасе