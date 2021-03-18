Жан-Пьер Нсаме
№18
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Камерун
Дата рождения
1 мая 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
54'
90'
54'
90'
54'
90'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
54'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала