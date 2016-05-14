Шарль Дье
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1981 (39) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Тулуза
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2
Тулуза
3
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Анжер
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1
Анжер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
Лилль
0 : 0
Анжер
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0
Анжер
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Бордо
1 : 3
Анжер
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
1
Анжер
3
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Труа
0 : 1
Анжер
90'
90'
90'
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
90'
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0
Анжер
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5
Лорьян
1
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Анжер
0 : 0
Сент-Этьен
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Анжер
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2
Анжер
2
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 27 тур
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Ренн
1 : 0
Анжер
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
Анжер
0 : 3
Лион
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0
Лион
3
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 19:00
Анжер
3 : 0
Монако
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
3
Монако
0
был в запасе
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Анжер
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Кан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2
Кан
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
1 : 0
Анжер
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1
Анжер
0
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0 : 2
Анжер
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0
Анжер
2
был в запасе