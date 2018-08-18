Билли Кеткеофомфоне
№17
Нападающий
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Команда
Шоле
Гражданство
Лаос
Дата рождения
24 марта 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Анжер
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе