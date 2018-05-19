Гуйе Н'Госсу
№26
Полузащитник
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Команда
Кевийи
Гражданство
Камерун
Дата рождения
11 янв. 1985 (36) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Марсель
2 : 1
Амьен
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Амьен
1
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Амьен
2 : 0
Метц
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Амьен
2
Метц
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Амьен
3 : 0
Кан
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3
Кан
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Амьен
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Сент-Этьен
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Амьен
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Амьен
0
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Амьен
3 : 1
Генгам
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
3
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Монпелье
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Ницца
1 : 0
Амьен
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1
Амьен
0
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Амьен
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2
Амьен
0
был в запасе
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3 : 0
Лилль
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
3
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Амьен
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Амьен
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1
Амьен
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Бордо
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Амьен
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Амьен
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Амьен
0 : 2
Марсель
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Амьен
0
Марсель
2
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
Страсбур
0 : 1
Амьен
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
0
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур