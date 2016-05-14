Оливье Орьяк
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 сент. 1983 (37) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Тулуза
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2
Тулуза
3
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Анжер
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1
Анжер
0
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
Лилль
0 : 0
Анжер
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0
Анжер
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Труа
0 : 1
Анжер
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0
Анжер
1
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5
Лорьян
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Анжер
0 : 0
Сент-Этьен
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016 15 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Анжер
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Кан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2
Кан
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:00
Сент-Этьен
1 : 0
Анжер
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1
Анжер
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0 : 2
Анжер
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
минуты: 33' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0
Анжер
2
минуты: 33' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Лилль
78'
78'
78'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2
Лилль
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
0
Ренн
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 13 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
Монако
1 : 0
Анжер
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Генгам
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Генгам
0
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Тулуза
1 : 2
Анжер
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1
Анжер
2
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
Анжер
1 : 0
Бастия
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
1
Бастия
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур