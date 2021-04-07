Александре Летеллье
№30
Вратарь
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 дек. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Бавария
2 : 3
ПСЖ
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бавария
2
ПСЖ
3
был в запасе
16.02.2021 16 февр. 2021 вт 23:00
Барселона
1 : 4
ПСЖ
16.02.2021 16 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Барселона
1
ПСЖ
4
был в запасе