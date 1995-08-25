Грейон Кюи
№25
Нападающий
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Команда
Серветт
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1995 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 21:45
Реймс
1 : 0
Лион
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1
Лион
0
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Реймс
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0
Реймс
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур