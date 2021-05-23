Николя де Превилль
№12
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 янв. 1991 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Ланс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Ланс
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
74'
74'
74'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
50', 50'
50', 50'
50', 50'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
50', 50'
минуты: 16' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 16' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур