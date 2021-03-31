Николай Матвиенко
№25
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 мая 1996 (25) лет
Рост
181
Вес
67
Ему – игроку «Шахтера» – задали вопрос: «Кто твой любимый игрок киевского «Динамо». Ответил: «Коля Шапаренко. Из-за необычной прически».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
56'
56'
56'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Франция
1 : 1
Украина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Франция
1
Украина
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур