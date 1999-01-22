Алекс Мацукатов
№62
Полузащитник
Подписаться
Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
80'
80'
80'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
80'
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
36'
36'
36'
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 1' - 43'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 43' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
47'
47'
47'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 53'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 53' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
59'
59'
59'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
45'
19'
45'
19'
45'
19'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур