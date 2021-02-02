Янник Хут
№21
Вратарь
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 апр. 1994 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
был в запасе