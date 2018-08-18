Арианит Ферати
№31
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 сент. 1997 (23) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Эрндтебрюк
3 : 5
Гамбург
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
3
Гамбург
5
был в запасе