Мартин Самуэльсен
№11
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 апр. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
1
Челси
2
был в запасе