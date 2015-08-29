Кайл Нойл
№12
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Ливерпуль
0 : 3
Вест Хэм
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
3
был в запасе