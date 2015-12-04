Жуниор Ахиссан
№27
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
10 нояб. 1996 (24) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе