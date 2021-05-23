Гонсало Эскаланте
№18
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 марта 1993 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
89'
89'
89'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3 : 1
Лацио
61'
61'
61'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
61'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Лацио
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Лацио
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
45'
45'
45'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
90'
90'
90'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
39'
39'
39'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 14 тур