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Гонсало Эскаланте
№18
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 марта 1993 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
89'
89'
89'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
61'
61'
61'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
61'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Лацио
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Лацио
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
45'
45'
45'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
90'
90'
90'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
39'
39'
39'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 14 тур
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